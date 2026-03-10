Новую школу в Раевской подключат к водоснабжению за 27,9 млн рублей

Новую школу в станице Раевской под Новороссийском подключат к централизованной системе водоснабжения за 27,9 млн руб. Об этом свидетельствует постановление №1010, опубликованное на сайте городской администрации.

Речь идет о школе на 1,1 тыс. мест, которую планируется построить на улице Почтовой в Раевской. Плата за подключение сформирована из расчета подаваемой нагрузки 112,06 куб. м в сутки.

Согласно данным публичной кадастровой карты, уточненная площадь участка под будущую школу составляет более 12 тыс. кв. м. На выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации по возведению учебного учреждения в августе 2024 года из муниципального бюджета выделили 49,2 млн руб., как указывается в тендере в ЕИС «Закупки».

На аппаратном совещании в октябре 2025 года экс-заместитель главы Новороссийска Роман Карагодин заявлял, что положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства школы город планировал получить в первом квартале 2026 года.

