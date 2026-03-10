Коммунальщики приводят в порядок аллеи и цветники Новороссийска

В Новороссийске началась подготовка зеленых насаждений к весне после холодов. Как сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров, в настоящее время работы по наведению санитарного порядка осуществляются в Парковой аллее в центре Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам Рафаэля Беглярова, мероприятия по уходу за зелеными насаждениями в Парковой аллее имеют комплексный характер. В список обязательных задач включили прополку и рыхление почвы, удаление старых листьев и прошлогодней растительности, а также внесение удобрений.

В конце февраля администрация Новороссийска опубликовала тендер на подготовку программы по формированию и развитию зеленого каркаса города. Из муниципального бюджета на эти цели выделили 64 млн руб.

София Моисеенко