В трех многоквартирных домах Новороссийска поставят подъемники для инвалидов

Входные группы трех МКД в Новороссийске оборудуют подъемными механизмами для маломобильных граждан. Об этом свидетельствует постановление №1009, опубликованное на сайте администрации города.

Согласно документу, подъемные платформы оборудуют в домах на ул. Героев Десантников, 14, ул. Исаева, 6 и ул. Мира, 47. Заказчиком на проведение работ выступает управление городского хозяйства Новороссийска.

В рамках отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» УГХ выделило 1,3 млн руб. на обустройство подъемных механизмов для маломобильных граждан по указанным адресам. По улице Героев Десантников, 14 работы обойдутся в 686,6 тыс. руб., по ул. Исаева, 6 — в 389,3 тыс. руб., для установки механизма по ул. Мира, 47 предусмотрено 297,9 тыс. руб.

Постановление вступило в силу с 3 марта 2026 года.

София Моисеенко