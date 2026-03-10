Пострадавших от БПЛА в Новороссийске выписали из больницы

Из больницы Новороссийска выписали четверых пациентов, пострадавших в результате атаки беспилотников с 1 на 2 марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный оперштаб и краевой минздрав.

Четверо пострадавших выписаны из медицинского учреждения Новороссийска после атаки БПЛА, еще один человек, получивший травмы, находится в стационаре в стабильном состоянии.

«Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме»,— заявили представители краевых ведомств.

При атаке беспилотников, произошедшей в Новороссийске в ночь с 1 на 2 марта, пострадали семь человек, повреждения получили более 100 квартир и жилых домов, о чем ранее сообщал глава города Андрей Кравченко.

София Моисеенко