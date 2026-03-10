В Новороссийске потратят более 13 млн рублей на содержание кладбищ

В 2026 году на содержание кладбищ в Новороссийске выделили свыше 13,4 млн руб. из муниципального бюджета. Соответствующие тендеры опубликованы в единой информационной системе «Закупки» 26 февраля, содержание карточек обновлено 12 марта.

Наибольшая сумма предусмотрена для поддержания санитарного состояния кладбища «Кабахаха-3», стоимость контракта составляет 4,8 млн руб. Работы на кладбище «Кабахаха-4» обойдутся в 2,7 млн руб., а на кладбище «Мефодиевское» в Восточном районе — 1,5 млн руб.

По 1,1 млн руб. выделили на проведение санитарных работ на кладбищах «Мысхако», «Щелба» и «Борисовское», на содержание кладбища «Солнечное» предусмотрено 650 тыс. руб. Дешевле всего для городского бюджета обойдется погост в Кирилловке — 250 тыс. руб. Отдельной закупкой вынесено также содержание кладбищ в сельских округах Новороссийска за 7,2 млн руб.

Согласно ведомости объемов работ, в обязанности подрядчика входит выкашивание газонов при помощи газонокосилки, очистка территорий от мусора с погрузкой, вырубка кустарников и валка деревьев, а также очистка туалетов.

Кристина Мельникова