Главные новости за 7 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Московский городской суд не удовлетворил апелляции прокуратуры и защиты и оставил в силе приговор стендап-комику родом из Ейска Артемию Останину (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденному за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти.

Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут указывать на вероятность сильного землетрясения в обозримом будущем, однако точные сроки его наступления невозможно предсказать, заявила «РИА Новости» специалист Геофизической службы РАН Анастасия Зверева.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал фирме «Седин-быт» в удовлетворении иска к администрации Краснодара о взыскании 43,1 млн руб., узнал «Ъ-Кубань». Компания требовала вернуть деньги, уплаченные по договорам купли-продажи трех земельных участков, которые впоследствии были изъяты в пользу государства.

Просроченная задолженность по заработной плате в Краснодарском крае по итогам января 2026 года выросла до 578,1 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.

Причиной дисквалифицировали 12-летнего пловца с первенства Краснодарского края стало несоответствие экипировки требованиям регламента, сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). В ведомстве опровергли информацию о том, что юного спортсмена отстранили из-за наличия на форме названия иностранного бренда.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о травмировании школьницы во время квеста в Краснодаре. По данным СМИ, во время квеста актер, закрывая дверь, не заметил руку несовершеннолетней посетительницы. В результате девочка получила тяжелую травму — ей ампутировали фалангу безымянного пальца.