Бастрыкин потребовал доклад о травмировании школьницы на квесте в Краснодаре

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о травмировании школьницы во время квеста в Краснодаре. Об этом сообщает информцентр ведомства.

По данным СМИ, во время квеста актер, закрывая дверь, не заметил руку несовершеннолетней посетительницы. В результате девочка получила тяжелую травму — ей ампутировали фалангу безымянного пальца. В пресс-релизе СКР отмечается, что сотрудники организации не предприняли своевременных мер для оказания медицинской помощи пострадавшей.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах, установленных в ходе следствия. По окончании расследования в центральном аппарате СК также потребуют отчет о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль.

Наталья Решетняк