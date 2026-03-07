Ученый РАН допустила возможность сильного землетрясения в Сочи

Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут указывать на вероятность сильного землетрясения в обозримом будущем, однако точные сроки его наступления невозможно предсказать, заявила «РИА Новости» специалист Геофизической службы РАН Анастасия Зверева.

6 марта в районе курорта произошло землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром в море, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. Ранее, 3 марта, город пережил два подземных толчка магнитудами 4,4 и 4,5 с интервалом в несколько часов.

«На данной территории, согласно картам общего сейсмического районирования, возможны землетрясения с магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом»,— объяснила старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности, кандидат физико-математических наук.

При этом госпожа Зверева подчеркнула, что нынешние землетрясения укладываются в рамки нормального для данного региона уровня сейсмической активности.

«Существуют рассчитанные значения уровня сейсмической активности для каждой территории, сейчас идет нормальный уровень»,— резюмировала ученый.

Наталья Решетняк