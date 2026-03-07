В ФВВСР прокомментировали скандал с дисквалификацией юного пловца на Кубани

Причиной дисквалифицировали 12-летнего пловца с первенства Краснодарского края стало несоответствие экипировки требованиям регламента, сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Ранее портал 93.ru писал, что юного спортсмена отстранили из-за наличия на форме названия иностранного бренда, покинувшего российский рынок. Однако в федерации настаивают, что решение никак с этим не связано.

«Профессиональный спорт требует строгого соблюдения регламента, который обеспечивает равные условия для всех. Установлено, что рефери действовал в строгом соответствии с правилами вида спорта "плавание"»,— заявили в ФВВСР.

Согласно нормам, суммарная площадь логотипов на экипировке (плавки и шапочка считаются единым комплектом) не должна превышать 30 кв. см. Этот стандарт является международным. Как отметили в федерации, лимит в данном случае был превышен.

В ФВВСР также подчеркнули, что представителю команды дважды делали замечание до старта, предлагая устранить нарушение, однако требования выполнены не были. В федерации связались с краевой федерацией для уточнения деталей и подтвердили правомерность действий судейской бригады.

Наталья Решетняк