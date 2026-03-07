Суд отказал «Седин-быт» во взыскании 43 млн рублей с администрации Краснодара

Арбитражный суд Краснодарского края отказал фирме «Седин-быт» в удовлетворении иска к администрации Краснодара о взыскании 43,1 млн руб., узнал «Ъ-Кубань». Компания требовала вернуть деньги, уплаченные по договорам купли-продажи трех земельных участков, которые впоследствии были изъяты в пользу государства.

Как установил суд, в 2010 году между фирмой «Седин-быт» и администрацией Краснодара были заключены договоры купли-продажи земельных участков на улицах Захарова и Станкостроительной общей стоимостью 3,2 млн руб. В 2024 году по искам прокуратуры эти участки были истребованы из незаконного владения компании в пользу Российской Федерации.

По мнению истца, ответчик при продаже земли заведомо знал, что они находятся в споре и в последующем подлежат истребованию в пользу Российской Федерации. Компания «Седин-быт» потребовала возмещения убытков, увеличив сумму иска до 43,1 млн руб. с учетом изменения кадастровой стоимости земли. Однако суд установил, что имущество выбыло из госсобственности в результате в результате «череды целенаправленных, последовательных и взаимосвязанных, противоправных действий». Таким образом из владения Российской Федерации

выбыло критически важное для обеспечения обороны страны имущество. «Путем совершения ничтожных сделок объекты недвижимости и оборудование были выведены из имущественной массы предприятия и оформлены в собственность коммерческих организаций, подконтрольных бывшему генеральному директору Игорю Соболеву»,— говорится в материалах дела.

Отказывая в иске, суд руководствовался статьей 461 ГК РФ, согласно которой продавец освобождается от ответственности, если покупатель знал или должен был знать о наличии оснований для изъятия имущества.

«Обладая сведениями о том, что приватизация государственного имущества осуществлена незаконно, истец должен был узнать о порочности сделки по приобретению земельных участков в 2010 году при заключении договоров купли-продажи», — указано в решении суда.

В советские годы Краснодарское станкостроительное производственное объединение (КСПО) имени Г. М. Седина являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. В начале 1990-х годов КСПО было раздроблено на несколько десятков более мелких юрлиц, составивших группу компаний «Седин». Подавляющее большинство площадей предприятия заняли сторонние арендаторы, деятельность которых не была связана со станкостроением и оборонкой. В 1991 году КСПО имени Седина создало фирму «Седин-Быт».

Наталья Решетняк