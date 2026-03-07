Долги по зарплате в Краснодарском крае превысили полмиллиарда рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в Краснодарском крае по итогам января 2026 года выросла до 578,1 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.

За месяц показатель увеличился на 20,6 млн руб. (3,7%): по состоянию на конец декабря 2025 года сумма задолженности составляла 557,5 млн руб.

Основной объем долгов (100%) сформировался из-за отсутствия у компаний собственных средств. В зоне неплатежей оказались две организации региона, не относящиеся к малому бизнесу. Их название не уточняется.

Численность работников, перед которыми предприятия имеют просрочку по зарплате, достигла 1,5 тыс. человек. В среднем на одного сотрудника приходится по 374 тыс. руб. долга.

Наталья Решетняк