Главные новости к утру 7 марта

The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что участие Москвы в конфликте «не имеет значения». Глава Пентагона уверил, что это «не беспокоит» Вашингтон. Дональд Трамп назвал вопрос журналиста об этом глупостью. Также в Белом доме заявили, что на переговоры по Украине произошедшее не повлияет.

Владимир Путин впервые с начала конфликта в Иране созвонился с президентом Масудом Пезешкианом. Тот заявил, что Тегеран не атаковал Азербайджан. Также он попросил у России поддержки.

Азербайджан заявил о предотвращении планируемых КСИР терактов в стране. Целями Ирана должны были стать нефтепровод «Баку–Джейхан» и другие стратегические объекты, заявили в Службе госбезопасности Азербайджана.

Глава Минфина США допустил дальнейшее ослабление санкций против российской нефти. Белый дом рассматривает эту возможность из-за дефицита сырья на мировом рынке.

Сборная России вышла на церемонию открытия Паралимпийских Игр под национальным флагом. Это произошло впервые с 2014 года.