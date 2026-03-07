Хегсет: Пентагон не беспокоит роль России в ударах Ирана по американским войскам

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Центральное командование Вооруженных сил США прекрасно осведомлено о том, какие страны «общаются друг с другом» и насколько точна информация, которую они друг другу передают. Так он ответил на вопрос, посвященный материалу The Washington Post о том, что Россия передает Ирану разведданные для ударов по американским войскам.

Президент США Дональд Трамп также знает о коммуникациях зарубежных стран, уверил господин Хегсет. «Все, что не должно происходить — будь то публично или по неофициальным каналам — пресекается, и пресекается решительно»,— заявил глава оборонного ведомства в интервью CBS News.

На вопрос о том, могут ли переговоры с Москвой остановить взаимодействие России и Ирана, господин Хегсет ответил, что «у президента Трампа уникальные отношения со многими мировыми лидерами». Благодаря ним он может добиться того, «чего другие президенты, и уж точно Джо Байден, никогда не смогли бы», сказал Пит Хегсет. «И посредством прямых или косвенных разговоров — один на один или через его кабинет — сообщения определенно могут быть доставлены»,— добавил он.

Господин Хегсет заключил, что США сотрудничество Ирана и России не беспокоит. «Единственные, кому сейчас стоит волноваться, — это иранцы, которые думают, что останутся в живых»,— заключил он.

По данным The Washington Post, с начала войны на Ближнем Востоке Россия начала передавать Ирану разведданные о позициях американских сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, представитель Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила, но и не опровергла ее. Дональд Трамп назвал вопрос журналиста об этом глупостью.