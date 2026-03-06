Азербайджан заявил о предотвращении планируемых КСИР терактов в стране

Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) заявила о предотвращении терактов в стране, планируемых Корпусом стражей исламской революции. Целями Ирана должны были стать нефтепровод «Баку–Джейхан» и другие стратегические объекты, посольство Израиля, один из лидеров общины горских евреев, ашкеназская синагога и представители религиозных общин в Азербайджане, утверждает СГБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: официальный сайт президента Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев

По версии СГБ, члены КСИР ввезли в Азербайджан три взрывных устройства. Азербайджанские спецслужбы предотвратили их передачу третьим лицам. Это «позволило избежать возможных жертв и разрушений», добавила служба госбезопасности. Видео опубликовано на YouTube-канале СГБ. Власти Азербайджана задержали восемь граждан страны по подозрению в сотрудничестве с КСИР.

6 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов объявил о выводе дипломатического персонала из Ирана. Накануне азербайджанское Минобороны заявило об атаке города Нахичевань четырьмя дронами со стороны Ирана. Президент Ильхам Алиев назвал произошедшее терактом.