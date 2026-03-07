Пезешкиан заявил Путину, что Иран не атаковал Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан «решительно отверг заявления о нападении на Азербайджанскую Республику». В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным он назвал их слухами и «заговором врагов», цель которых — подорвать отношения между двумя странами.

«Исламская Республика Иран никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на своих соседей; наш путь — это решительная защита территориальной целостности и устойчивый мир»,— заявил господин Пезешкиан в разговоре со своим российским коллегой (цитата по Tasnim).

Господин Пезешкиан добавил, что Тегеран общается со странами Ближнего Востока из-за ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана. «В контактах с соседями мы разъяснили, что удары по американским военным базам являются исключительно оборонительной мерой, направленной на защиту страны и народа»,— заявил Владимиру Путину президент Ирана. Он объяснил ему, что присутствие иностранных сил является основным фактором нестабильности на Ближнем Востоке.

