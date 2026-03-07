Президент Ирана ждет поддержку России в конфликте с США и Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Россию поддержать «законные права иранского народа перед лицом агрессии» со стороны США и Израиля. Он обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Информацию передает агентство Tasnim.

В телефонном разговоре, который состоялся вчера, господин Пезешкиан также подчеркнул, что атаки США и Израиля подтверждают позицию Тегерана: безопасность в регионе должна обеспечиваться исключительно странами региона. Присутствие иностранных сил он назвал основным фактором нестабильности.

Владимир Путин в ответ подчеркнул необходимость региональной стабильности. Он выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Ирана Али Хамени и сочувствие правительству и народу страны. Президенты двух стран договорились продолжать диалог Москвы и Тегерана по дипломатическим и силовым каналам.