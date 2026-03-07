Белый дом — о возможной помощи России в ударах по войскам США: «Это не важно»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила, но и не опровергла информацию The Washington Post о том, что Россия может предоставлять разведданные Ирану для нанесения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Она заявила, что это все равно не имеет значения для Вашингтона, поскольку, уверила представитель администрации, американская армия продолжает достигать военных целей в операции против Ирана.

«Мы не комментируем сообщения по вопросам разведки, которые утекают в прессу. Честно говоря, не имеет значения, действительно ли это произошло или нет»,— заявила госпожа Левитт в интервью телеканалу Fox News. На брифинге Кэролайн Левитт также сообщила, что это вряд ли повлияет на развитие переговоров между Россией и Украиной и на участие США в мирном урегулировании.

Источники The Washington Post, знакомые с данными разведки, заявили о том, что с момента начала конфликта США и Израиля против Ирана Россия начала передавать исламской республике данные о расположении американских подразделений и техники. Один из чиновников заявил изданию, что Москва предпринимает «довольно масштабные усилия» в этом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данные разведки.