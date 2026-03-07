Трамп назвал глупостью вопрос о помощи России Ирану в ударах по войскам США

Президент США Дональд Трамп отмахнулся от вопроса о том, действительно ли Россия передает Ирану разведданные для нанесения ударов по американским войскам.

«Это легкая проблема по сравнению с тем, чем мы тут сейчас занимаемся... Ну и глупо же задавать такой вопрос сейчас. Мы говорим совсем о другом»,— заявил господин Трамп. Тема круглого стола, во время которого выступал президент, была посвящена кризису в американском студенческом спорте.

Вчера The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Россия с момента начала конфликта на Ближнем Востоке начала передавать Ирану разведданные для ударов по американским войскам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что возможное участие Москвы не важно для Вашингтона, а представитель Кремля Дмитрий Песков информацию комментировать отказался.