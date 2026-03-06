Сборная России вышла на церемонию открытия Паралимпийских Игр с флагом страны

Российская делегация приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Торжественное событие прошло в историческом амфитеатре «Арена-ди-Верона». Российские атлеты вышли под национальным флагом впервые с 2014 года.

На церемонии страну представили лыжница Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Российский триколор доверили нести итальянской волонтерке по имени Анна. Такое решение было принято организаторами, так как не все заявленные знаменосцы смогли лично присутствовать на церемонии открытия. В состав российских знаменосцев входят Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Некоторые страны проигнорировали открытие Паралимпиады из-за российской символики. В их число входят Украина, Чехия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Финляндия и другие страны.

Всего на Паралимпиаде, которая продлится с 6 по 15 марта 2026 года, Россию представят шесть спортсменов. Они выступят в дисциплинах горнолыжного спорта, лыжных гонок и парасноуборда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маленькая да медальненькая».