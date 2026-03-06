Путин впервые с начала конфликта в Иране созвонился с Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. Это их первый разговор с начала конфликта Ирана с США и Израилем.

Российский президент вновь выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи. Владимир Путин подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и отказа от силовых методов решения проблем в регионе. Происходящее господин Путин назвал вооруженной израильско-американской агрессией против Ирана.

Российский президент добавил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Масуд Пезешкиан поблагодарил за солидарность России с иранским народом и рассказал о развитии ситуации в регионе.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Тегеран начал ответные атаки по американским военным базам в Персидском заливе.