Белый дом: помощь России Ирану не повлияет на участие США в переговорах по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что решение Москвы передавать разведданные Тегерану для нанесения ударов по американским войскам вряд ли скажется на вопросе урегулирования конфликта на Украине. Она заявила, что для президента США Дональда Трампа эта тема все еще важна.

«Думаю, президент сказал бы, что мир по-прежнему является достижимой целью в контексте российско-украинской войны. Вы видели, что спецпосланник Виткофф вчера опубликовал твит, в котором объявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной. Так что это то, чего эта администрация все еще хочет добиться, и то, над чем, я знаю, президент продолжит работать»,— заявила госпожа Левитт на брифинге.

В интервью Fox News она заявила, что американская армия продолжает достигать военных целей в операции против Ирана, и возможное участие России в этом конфликте на успехи США не влияет.

О том, что Россия может передавать разведданные Ирану, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эту информацию комментировать отказался.