Главные новости за 6 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области за год заключено 940 договоров строительного подряда с использованием эскроу-счетов. Работы завершены по 467 контрактам.

Администрация Ростова-на-Дону изъяла в муниципальную собственность земельные участки, а также квартиры двух домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

Арбитражный суд Ростовской области принял решение взыскать с АО «Ростовский порт» более 27,6 млн рублей по иску ФГУП «Росморпорт». С компании взыскано почти 25,3 млн рублей неосновательного обогащения в период с 1 августа 2024 года по 31 мая 2025 года, а также 2,3 млн руб. процентов за пользование средствами ФГУП «Росморпорт» с 3 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года.

В Ростовской области инвестиционной портфель агропромышленного комплекса достиг 30 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования около 160 млрд руб.

В Ростовской области ожидают переменчивую погоду накануне 8 Марта. В преддверии праздника пройдут осадки с сильным ветром, но к празднику погода улучшится.

Министерство транспорта Ростовской области завершило поиск перевозчика для обслуживания маршрутов из двух станиц в Новочеркасск. Маршруты №333 (станица Грушевская-Новочеркасск) и №356 (станица Бессергеневская-Новочеркасск) выйдут на линию 7 марта.