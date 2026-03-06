В Ростовской области обещают улучшение погоды к 8 Марта

В Ростовской области ожидают переменчивую погоду накануне 8 Марта. В преддверии праздника пройдут осадки с сильным ветром, но к празднику погода улучшится, следует из прогноза Гидрометцентра.

В субботу, 7 марта, ветер в Ростове-на-Дону скорость ветра будет достигать до 12 м/с, температурный фон существенно не изменится и останется в пределах 3-5 °C. По области сохранится облачная погода с дождем и мокрым снегом, на трассах по-прежнему будет скользко. Ночью в некоторых районах возможно похолодание до -9 °C, днем воздух прогреется до 4 °C.

К праздничному воскресенью, 8 марта, осадки прекратятся на всей территории Ростовской области. Ветер сохранит скорость на уровне 12 м/с, но будет менее порывистым. Температурный режим установится в диапазоне от -5 °C ночью до 8 °C днем. В Ростове-на-Дону 8 марта также будет сухо и солнечно, воздух прогреется до 5-8 °C.

Константин Соловьев