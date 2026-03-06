Ростовская администрация изъяла в собственность землю под двумя аварийными домами

Администрация Ростова-на-Дону изъяла в муниципальную собственность земельные участки, а также квартиры двух домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Соответствующие постановления опубликованы на сайте горадминистрации.

Согласно документам, изъятию подлежат участок в 654 кв. м и 16 квартир по ул. Казахской,21, а также участок в 993 кв. м и пять квартир по адресу ул. 29-я линия, 72/23.

«При недостижении с собственниками соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества правовому управлению администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимого имущества»,— уточняется в постановлении.

Наталья Шинкарева