В Ростовской области нашли перевозчиков на два маршрута из Новочеркасска

Министерство транспорта Ростовской области завершило поиск перевозчика для обслуживания маршрутов из двух станиц в Новочеркасск. Об этом в своем Telegram-канале министр транспорта Алена Беликова.

Отмечается, что маршруты №333 (станица Грушевская-Новочеркасск) и №356 (станица Бессергеневская-Новочеркасск) выйдут на линию 7 марта. «Транспорт будет курсировать регулярно, с интервалом в один час с перерывом в интервале в межпиковый период»,— пояснила госпожа Беликова.

Наталья Шинкарева