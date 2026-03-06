На Дону за год заключено 940 договоров на ИЖС с использованием эскроу-счетов

В Ростовской области за год заключено 940 договоров строительного подряда с использованием эскроу-счетов. Работы завершены по 467 контрактам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что за счет механизма использовании эскроу-счетов подрядчик может получить деньги только после завершения строительства и регистрации права собственности на жилой дом.

В целом в Ростовской области в 2025 году построено почти 1,6 млн кв. м индивидуальных жилых домов.

Наталья Белоштейн