Арбитражный суд взыскал с АО «Ростовский порт» более 27,6 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял решение взыскать с АО «Ростовский порт» более 27,6 млн рублей по иску ФГУП «Росморпорт». Соответствующая информация размещена на портале «Электронное правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С компании взыскано почти 25,3 млн рублей неосновательного обогащения в период с 1 августа 2024 года по 31 мая 2025 года, а также 2,3 млн руб. процентов за пользование средствами ФГУП «Росморпорт» с 3 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Кроме того, компании начисляются проценты по день фактической уплаты долга.

Иск в суд был подан из-за того, что Ростовский порт, прекратив сотрудничество с «Росморпортом», продолжил использовать его причалы для погрузочно-разгрузочных операций, пользуясь его имуществом. Претензия с требованием оплатить фактическое пользование и проценты за пользование чужими денежными средствами не удовлетворена.

Дело по иску Росморпорта рассматривалось в открытом судебном заседании. В качестве третьих были привлечены Росморречфлот и РЖД в качестве третьих лиц.

Также суд постановил вернуть встречный иск о взыскании с Росморпорта 1,9 млн руб. процентов по арендным договорам из-за того, что иск был подан несвоевременно.

Решение суда в законную силу не вступило.

Наталья Белоштейн