Главные новости за 6 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Во время атаки ВСУ на Севастополь пострадали 12-летний мальчик и пожилой житель. Ребенок получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова, мужчина был ранен в районе улицы Генерала Жидилова.

У берегов Сочи зафиксировали подземные толчки утром 6 марта. Магнитуда землетрясения составила 4,3.

В Крымском районе Краснодарского края зафиксировали возгорание на электростанции. Причиной стало падение фрагментов БПЛА.

В результате падения обломков БПЛА в районе хутора Бережного Абинского района пострадали два пожарных, которые участвовали в ликвидации огня на подстанции. Других пострадавших нет.

На спутниковых снимках не обнаружили следов разлива нефти после крушения танкеров в Керченском проливе. С начала ликвидационных мероприятий специалисты собрали свыше 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил ресурсоснабжающим организациям до конца апреля восстановить около 100 территорий после коммунальных разрытий. Особое внимание необходимо будут уделять участкам у социальных объектов.

Межрайонная ИФНС России №7 по Краснодарскому краю подала иск в арбитражный суд против ООО «Специализированный застройщик ВАР Девелопмент» о взыскании налоговой задолженности. Компания должна была заплатить 4,8 млн руб. налога на прибыль за 2021 год, включая 721 тыс. руб. в федеральный бюджет и 4,1 млн руб. в краевой бюджет.