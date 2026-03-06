В Абинском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали пожарные

В результате падения обломков БПЛА в районе хутора Бережного Абинского района пострадали два пожарных, которые участвовали в ликвидации огня на подстанции. Других пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального образования Илья Биушкин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас продолжается тушение огня на подстанции. Один очаг уже локализован. На месте работают оперативные и специальные службы.

Абинский район подвергся атаке беспилотников утром 6 марта. По словам Ильи Биушкина, системы ПВО отработали четко, не допустив более серьезных последствий и разрушений.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожар на подстанции локализован на площади в 120 кв. м.

«Ъ-Кубань» писал, что в хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека. Также упавшие обломки БПЛА на территории района повредили стекла в 14 квартирах.

Алина Зорина