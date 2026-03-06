На спутниковых снимках нет следов разлива нефти после ЧС в Керченском проливе

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, на котором специалисты обсудили ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после крушения танкеров в Керченском проливе. Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов продолжаются, правительство России.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Для оценки экологической обстановки сотрудники профильных ведомств используют в том числе данные космического наблюдения. По информации участников комиссии, анализ спутниковых снимков в районе происшествия не подтвердил наличие нефтяных пятен в акватории Черного моря.

С начала ликвидационных мероприятий специалисты собрали свыше 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Работы по очистке провели на значительном участке побережья — специалисты очистили более 3 тыс. километров береговой линии, в том числе неоднократно возвращались на ранее обработанные территории для дополнительной уборки.

Значительную часть собранных загрязненных материалов профильные организации уже направили на утилизацию. По данным правительственной комиссии, специализированные предприятия переработали или отправили в хозяйственный оборот почти 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействована крупная группировка сил и средств. В настоящее время в работах участвуют 817 специалистов различных служб и ведомств. Для проведения мероприятий специалисты используют 195 единиц техники, включая специализированные машины для сбора и транспортировки загрязненных материалов.

Работы по мониторингу и очистке побережья и акватории продолжаются, специалисты контролируют ситуацию в зоне крушения танкеров и на прилегающих территориях.

