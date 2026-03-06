В Севастополе при атаке ВСУ пострадали ребенок и пенсионер

Во время атаки ВСУ на Севастополь пострадали 12-летний мальчик и пожилой житель. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, уточнив, что ребенок получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Мужчина был ранен в районе улицы Генерала Жидилова. Там ударной волной выбило окна в многоквартирном доме.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала несколько повреждений по городу. На улице Героев Подводников произошло небольшое возгорание на территории колледжа из-за падения осколков беспилотника. В здании общежития этого же колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе Ивана Яцуненко осколок сбитого дрона попал в газовую трубу. В школе №50 на Генерала Жидилова также повреждены стекла.

Падение обломков сбитой воздушной цели привело к повреждению распределительного устройства на одной из подстанций. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты. В ближайшие часы планируется восстановить подачу электричества для оставшихся потребителей на улицах Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова.

Глава Севастополя призывает жителей сообщать об опасных находках по номеру 112 и доверять только официальной информации.

Наталья Решетняк