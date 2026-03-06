В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,3

У берегов Сочи зафиксировали подземные толчки утром 6 марта. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно информации центра, магнитуда землетрясения в Черном море вблизи Сочи составила 4,3. Подземные толчки установлены примерно в 190 км от Краснодара и в 34 км от Сочи в районе 07:30 утра.

3 марта в Сочи произошли еще два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 с интервалом в час.

София Моисеенко