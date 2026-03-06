Налоговая взыскивает 2,8 млн рублей с сочинского застройщика через суд

Межрайонная ИФНС России №7 по Краснодарскому краю подала иск в арбитражный суд против ООО «Специализированный застройщик ВАР Девелопмент» о взыскании налоговой задолженности.

По данным налогового органа, компания должна была заплатить 4,8 млн руб. налога на прибыль за 2021 год, включая 721 тыс. руб. в федеральный бюджет и 4,1 млн руб. в краевой бюджет.

В апреле 2022 года ИФНС направила застройщику требование об уплате задолженности на сумму 4,8 млн руб. с остатком долга 2,8 млн руб., включая налог 2,8 млн руб. и пени 9,6 тыс. руб. Срок погашения был установлен до 19 мая 2022 года.

После неуплаты в установленные сроки налоговая служба приняла меры принудительного взыскания. В июне 2022 года вынесено решение о списании средств со счетов компании на сумму 4,8 млн руб., однако денежных средств на счетах оказалось недостаточно.

В сентябре 2022 года налоговый орган вынес постановление о взыскании долга за счет имущества организации на сумму 3,3 млн руб. и возбудил исполнительное производство в Центральном РОСП города Сочи.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик ВАР Девелопмент» зарегистрировано в 2019 году в Сочи. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Руководителем компании значится Рафаэл Вартанов. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 19,1 млн руб.

С санкции прокурора Хостинского района Сочи в сентябре 2022 года наложен частичный арест на имущество компании на сумму 4,8 млн руб. Под арест попали две квартиры в Сочи по улице Тимирязева, 26: квартира площадью 21,3 кв. м стоимостью 1,7 млн руб. и квартира площадью 33,2 кв. м стоимостью 2,7 млн руб.

В октябре 2022 года сведения о залоге недвижимости внесены в реестр Росреестра в качестве меры обеспечения взыскания.

По состоянию на март 2023 года сумма задолженности составляет 2,8 млн руб. Поскольку внесудебные меры взыскания оказались неэффективными, ИФНС обратилась в арбитражный суд с требованием о принудительном взыскании долга.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск фискального органа, однако апелляция изменила решение. Кассационный суд рассмотрит спор 12 марта.

Елена Турбина