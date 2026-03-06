Мэр Краснодара поручил восстановить около 100 разрытий в городе к маю

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил ресурсоснабжающим организациям до конца апреля восстановить около 100 территорий после коммунальных разрытий. Вопрос обсудили на совещании с участием заместителей мэра, руководителей внутригородских округов и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

«Разрытия необходимы для ремонта коммунальных сетей, которые находятся под землей. Но после завершения работ дороги, тротуары и зеленые зоны необходимо восстанавливать. Весенняя погода в этом благоприятствует. Особое внимание необходимо уделить участкам у социальных объектов»,— подчеркнул Евгений Наумов.

Большинство ордеров выдается для работ на водопроводных и канализационных сетях. Значительно меньше разрешений получают для ремонта теплосетей, электроснабжения, газопроводов и линий связи. Чаще всего не восстанавливают территории после работ на теплотрассах.

Мэр поручил в первую очередь благоустроить улицы имени Атарбекова, Школьную, имени Благоева, где жители давно ждут завершения работ. Эти участки взяли под личный контроль руководители коммунальных организаций.

В Краснодаре сокращается количество разрешений на земляные работы, выдаваемых департаментом транспорта. Уменьшается и число не восстановленных вовремя территорий. В 2022 году их было 16%, в 2023-м — 10,2%, в 2024-м — 6,7%. По результатам работ 2025 года пока не восстановлено около 11,4%.

Сейчас специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства проводят обходы частного сектора для выявления невосстановленных элементов благоустройства. Информацию с требованием устранить недочеты передают в коммунальные организации. Совместно с администрациями округов обследуют внутриквартальные территории.

