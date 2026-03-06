Главные новости за 6 марта. Новороссийск

«Уральские авиалинии» с 30 апреля возобновят ежедневные прямые рейсы между Екатеринбургом и Геленджиком после полугодового перерыва. Самолеты будут вылетать из Екатеринбурга в 06:55, а обратный рейс из Геленджика — в 09:50.

Объем бронирований номерного фонда на март в Новороссийске составляет 39,7%. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 0,7%.

Администрация Геленджика готовит документацию для заключения контракта с подрядчиком на содержание бездомных животных в 2026 году. Работы выполняются за счет краевой субвенции.

Из администрации Анапы уволилась заместитель главы города Елена Пушкарева. Елена Пушкарева в течение семи месяцев курировала вопросы экономики и финансов в администрации Анапы.

На тепловых сетях в Приморском районе зафиксирована утечка, в связи с чем подача горячего водоснабжения частично ограничена. Порыв на сетях обнаружили на улице Социалистическая, 12.

В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение электричества. свет отключили на улицах Героев Десантников, Волгоградская, Малоземельская, на проспекте Дзержинского и по другим адресам.

В ночь с 5 на 6 марта над акваторией Черного моря уничтожили пять украинских беспилотников. Наибольшее количество, 56 беспилотников, ликвидировали над Крымом.