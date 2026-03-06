Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за утечки в Приморском районе Новороссийска отключили горячую воду

На тепловых сетях в Приморском районе зафиксирована утечка, в связи с чем подача горячего водоснабжения частично ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского филиала АО «АТЭК».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Порыв на сетях обнаружили на улице Социалистическая, 12. В настоящее время на участке проводятся восстановительные работы. Без горячего водоснабжения остались следующие многоквартирные дома:

  • ул. Видова, 121 (корпуса №3, 4, 5, 6, 7, 8)
  • ул. Видова, 123
  • ул. Видова, 125
  • ул. Луначарского, 10
  • ул. Луначарского, 12
  • ул. Интернациональная, 2
  • ул. Циолковского, 7

Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 16:30, после чего специалисты будут производить поэтапный запуск сети.

София Моисеенко

