Из-за утечки в Приморском районе Новороссийска отключили горячую воду

На тепловых сетях в Приморском районе зафиксирована утечка, в связи с чем подача горячего водоснабжения частично ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского филиала АО «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Порыв на сетях обнаружили на улице Социалистическая, 12. В настоящее время на участке проводятся восстановительные работы. Без горячего водоснабжения остались следующие многоквартирные дома:

ул. Видова, 121 (корпуса №3, 4, 5, 6, 7, 8)

ул. Видова, 123

ул. Видова, 125

ул. Луначарского, 10

ул. Луначарского, 12

ул. Интернациональная, 2

ул. Циолковского, 7

Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 16:30, после чего специалисты будут производить поэтапный запуск сети.

София Моисеенко