Над Черным морем сбили пять беспилотников ВСУ
В ночь с 5 на 6 марта над акваторией Черного моря уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно данным минобороны, всего над регионами страны за ночь сбили 83 БПЛА. Наибольшее количество, 56 беспилотников, ликвидировали над Крымом.
Над акваторией Азовского моря дежурные средства ПВО сбили семь БПЛА, еще два беспилотника уничтожили над Краснодарским краем.