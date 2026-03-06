«Уральские авиалинии» возобновят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

«Уральские авиалинии» с 30 апреля возобновят ежедневные прямые рейсы между Екатеринбургом и Геленджиком после полугодового перерыва. Самолеты будут вылетать из Екатеринбурга в 06:55, а обратный рейс из Геленджика — в 09:50. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Открытие рейсов в Геленджик летом 2025 года подтвердило высокий спрос на это направление. Люди любят Черноморский курорт и с нетерпением ждали возобновления прямого авиасообщения», — рассказал заместитель генерального директора авиакомпании Александр Зиновьев. Он добавил, что в этом году частота полетов увеличена по сравнению с предыдущим сезоном.

Аэропорт Геленджика в рамках летнего расписания планирует принимать прямые рейсы по семи региональным направлениям. Исполнительный директор аэропорта Сергей Дяйкин отметил, что сейчас авиакомпании могут более точно планировать расписание и загрузку, в отличие от прошлого года, когда аэропорт открылся в середине навигационного сезона.

Также с 25 апреля «Уральские авиалинии» начнут ежедневные полеты из Геленджика в московский аэропорт Домодедово.

Алина Зорина