В марте туристы забронировали почти 40% номерного фонда в Новороссийске

Объем бронирований номерного фонда на март в Новороссийске составляет 39,7%. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 0,7%, о чем «Ъ-Новороссийск» сообщили в городском управлении курортов и туризма.

В марте 2025 года процент бронирования номерного фонда в отелях и гостиницах Новороссийска составлял 39%. Начальник управления курортов и туризма Лариса Григорьян подчеркнула, что рост количества бронирований наблюдается и на апрель.

Согласно предоставленным данным, динамика роста в апреле 2026 года составила 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процент апрельских бронирований в 2025 году достигал 33%, а в настоящее время он увеличился до 33,4%.

Всего на территории Новороссийска в марте и апреле функционируют 104 средства размещения. Они вмещают в себя 2,8 тыс. номеров. На март забронировано порядка 1,1 тыс. номеров, на апрель — около 940.

Кристина Мельникова