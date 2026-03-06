Мэрию Анапы покинула замглавы по финансам и экономике

Из администрации Анапы уволилась заместитель главы города Елена Пушкарева. Об этом сообщила мэр курорта Светлана Маслова в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Елена Пушкарева в течение семи месяцев курировала вопросы экономики и финансов в администрации Анапы. До этого чиновница семь лет руководила городским управлением экономики.

3 марта администрацию курорта покинул Сергей Мамон, являвшийся исполняющим обязанности заместителя главы. О том, что он покинул пост по собственному желанию, также заявила мэр Анапы Светлана Маслова в своем официальном аккаунте.

София Моисеенко