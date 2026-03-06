В Геленджике будут отлавливать бездомных животных за счет краевой субвенции

Администрация Геленджика готовит документацию для заключения контракта с подрядчиком на содержание бездомных животных в 2026 году. Мэр города Алексей Богодистов заявил, что работы выполняются за счет краевой субвенции.

Согласно действующему законодательству, финансирование содержания бродячих животных входит в полномочия региона, бюджет на осуществление услуг предоставляется из бюджета Краснодарского края. В 2025 году, как сообщил Алексей Богодистов, на отлов животных из краевой казны выделили 4,8 млн руб.

В рамках контракта подрядчик обязан производить отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию и чипирование бездомных собак. После завершения всех мероприятий животных возвращают в привычную среду обитания.

София Моисеенко