Главные новости за 6 марта. Сочи

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5. Специалисты не зафиксировали повреждений инфраструктуры.

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова обеспечил транспортировку более 71 тонны цветочной продукции в преддверии Международного женского дня. Поставки осуществлялись в период с 1 февраля по 5 марта 2026 года.

В горных районах Сочи до конца суток 6 марта ожидается интенсивный снегопад, который по количеству осадков может достигнуть критериев опасного метеорологического явления. Об ухудшении погодных условий сообщили синоптики, отметив, что в течение дня в высокогорье продолжится выпадение значительных объемов снега.

Самолет из ОАЭ авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в аэропорту Сочи. На черноморское побережье доставили 209 пассажиров.

В Сочи в ближайшие дни временно приостановят трансляцию цифрового телевидения. Ограничения связаны с проведением плановых профилактических работ на объектах телерадиовещательной инфраструктуры.

Хостинский районный суд Сочи приостановил рассмотрение заявления продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о возобновлении и пересмотре дела, касающегося авторских прав более чем на двадцать музыкальных произведений коллектива. Решение принято до рассмотрения апелляционной жалобы в Краснодарском краевом суде.

Администрация Сочи выдала предписания владельцам эллингов в Лазаревском районе за сдачу лодочных ангаров туристам в летний сезон, что противоречит целевому назначению объектов. Власти также напомнили владельцам средств размещения и гостям курорта о необходимости соблюдать новые требования законодательства в сфере туризма.