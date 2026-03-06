Через аэропорт Сочи перевезли более 71 тонны цветов к 8 Марта

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова обеспечил транспортировку более 71 тонны цветочной продукции в преддверии Международного женского дня. Поставки осуществлялись в период с 1 февраля по 5 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сотрудники аэропорта организовали прием, обработку и отправку цветочных грузов в различные регионы страны. Значительная часть поставок направлена в города с холодным климатом, где первые весенние цветы традиционно пользуются повышенным спросом. В числе пунктов назначения — Абакан, Архангельск, Барнаул, Благовещенск, Челябинск, Москва, Магадан, Чита, Иркутск, Кемерово, Хабаровск и ряд других российских городов.

Специалисты обработали и отправили десятки тонн различных видов цветов. В грузовые партии вошли тюльпаны, розы, хризантемы и ромашки. Перевозку обеспечили авиакомпании FlyOne, «Азимут», Nordwind и другие перевозчики. Авиационная логистика позволила доставить продукцию на большие расстояния в сжатые сроки и сохранить ее товарные свойства.

Особое внимание сотрудники аэропорта уделяют условиям хранения и транспортировки цветочной продукции. Специалисты контролируют температурный режим и обеспечивают соблюдение необходимых параметров при обработке грузов. Такие меры позволяют сохранить свежесть растений и предотвратить повреждение бутонов во время длительных перелетов.

В пресс-службе отметили, что аэропорт Сочи продолжает выполнять важную функцию в системе поставок цветочной продукции. Транспортный узел обеспечивает оперативное распределение грузов и доставку цветов в различные регионы страны в период повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что накануне Международного женского дня увеличиваются объемы поставок мимозы — акации серебристой, которая традиционно считается одним из символов праздника. С начала февраля, когда начались первые поставки растения из Абхазии, сотрудники таможенных органов оформили более 300 тонн этих цветов. Такие объемы свидетельствуют о традиционно высоком спросе на цветочную продукцию в преддверии 8 Марта.

Мария Удовик