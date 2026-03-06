В Сочи владельцам эллингов выдали предписания за сдачу объектов в аренду

Администрация Сочи выдала предписания владельцам эллингов в Лазаревском районе за сдачу лодочных ангаров туристам в летний сезон, что противоречит целевому назначению объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти курорта провели выездное мероприятие в рамках контроля за соблюдением земельного законодательства и правил оказания гостиничных услуг. Мониторинг показал, что владельцы используют лодочные ангары для предоставления помещений в аренду отдыхающим. Такая деятельность нарушает установленный вид разрешенного использования земельных участков.

Если собственники не прекратят предоставлять временное проживание в эллингах, городская администрация обратится в суд с иском о запрете подобной деятельности и принудительном устранении нарушений.

Власти также напомнили владельцам средств размещения и гостям курорта о необходимости соблюдать новые требования законодательства в сфере туризма. С 2025 года на территории России действует единый реестр объектов классификации в туристской индустрии.

Алина Зорина