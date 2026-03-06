В горах Сочи ожидается сильный снегопад

В горных районах Сочи до конца суток 6 марта ожидается интенсивный снегопад, который по количеству осадков может достигнуть критериев опасного метеорологического явления. Об ухудшении погодных условий сообщили синоптики, отметив, что в течение дня в высокогорье продолжится выпадение значительных объемов снега, пишет пресс-служба администрации курорта.

По прогнозу специалистов, суммарное количество осадков в горах может соответствовать показателю «очень сильный снег». Одновременно в предгорной зоне и на участках низкогорья местами прогнозируется налипание мокрого снега на линии электропередачи и ветви деревьев. Подобные погодные условия способны создавать дополнительную нагрузку на инфраструктуру и осложнять дорожную обстановку.

Синоптики также предупреждают, что в ночь с 6 на 7 марта и в утренние часы на возвышенных участках прибрежной территории, на перевалах и в предгорной зоне курорта на дорогах возможно образование гололедицы. Водителям следует учитывать ухудшение сцепления колес с дорожным покрытием и соблюдать повышенную осторожность.

В администрации города сообщили, что по поручению главы Сочи Андрея Прошунина городские службы перевели в режим повышенной готовности. Специалисты коммунальных и оперативных подразделений усилили дежурные смены и контролируют ситуацию на территории курорта. Координацию действий служб обеспечивает городской оперативный штаб.

Жителям и гостям Сочи власти рекомендуют проявлять повышенную осторожность и по возможности ограничить поездки в горные районы на личном транспорте. При необходимости передвижения специалисты советуют отдавать предпочтение общественному транспорту.

Отдельно специалисты предупреждают водителей о нежелательности въезда в горный кластер на автомобилях, не оснащенных зимними шинами. В условиях снегопада и возможной гололедицы такие поездки могут быть небезопасными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения помощи жителям и туристам следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик