Самолет из ОАЭ приземлился в аэропорту Сочи

Самолет из ОАЭ авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в аэропорту Сочи. Рейс U6-7120 вылетел из Рас-эль-Хаймы. Об этом сообщает пресс-служба сочинской авиагавани.

На черноморское побережье доставили 209 пассажиров. Время в полете составило восемь часов с остановкой в Шарм-эш-Шейхе.

Как сообщала пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале, 4 марта в Екатеринбурге приземлился первый вывозной рейс перевозчика, который доставил 222 пассажира из Дубая. Пассажиры, у которых были куплены билеты на 28 февраля, 1, 2 и 3 марта, автоматически были пересажены на вывозные рейсы на 4 марта в Екатеринбург, Домодедово и Сочи.

Алина Зорина