Суд в Сочи приостановил дело Разина об авторстве песен «Ласкового мая»

Хостинский районный суд Сочи приостановил рассмотрение заявления продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о возобновлении и пересмотре дела, касающегося авторских прав на более чем двадцать музыкальных произведений коллектива. Решение принято до рассмотрения апелляционной жалобы в Краснодарском краевом суде, пишет ТАСС.

Судья объявила о приостановлении производства по делу до момента, пока Краснодарский краевой суд не рассмотрит апелляцию Шатуновых на решение Хостинского районного суда Сочи от 20 февраля 2007 года. Речь идет о гражданском деле, связанном с заявлением Андрея Разина об установлении факта авторства музыкальных произведений.

В настоящее время в Хостинском районном суде продолжается разбирательство по заявлению продюсера о пересмотре ранее принятого решения. Андрей Разин настаивает на возобновлении процесса в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. По информации, распространенной информационными агентствами, суд рассматривает вопрос о возможном пересмотре дела о защите авторских прав.

Ранее вдова и дети бывшего солиста группы Юрия Шатунова обратились в суд с исковым заявлением к Андрею Разину. Они потребовали признать за ними права на 23 композиции, входившие в репертуар группы «Ласковый май». В перечень произведений вошли такие известные песни, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Суд удовлетворил требования семьи господина Шатунова и признал их права на данные произведения.

Андрей Разин попытался оспорить это решение, однако Верховный суд Российской Федерации не принял жалобу продюсера и оставил прежние судебные акты в силе.

Кроме того, в августе 2025 года судебные органы признали недействительным договор 1992 года, на основании которого продюсер получил права на репертуар музыкального коллектива. Этот документ ранее служил основанием для распоряжения песнями группы.

Также ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили в отношении Андрея Разина уголовное дело по факту мошенничества. Производство по нему ведется в заочной форме.

Музыкальная группа «Ласковый май» появилась в 1986 году в Оренбургской школе-интернате. В создании коллектива приняли участие 13-летний Юрий Шатунов и педагог Сергей Кузнецов. Наибольшую популярность группа получила в конце 1980-х годов. Несмотря на последующий распад коллектива, «Ласковый май» остается одним из самых известных явлений советской и российской поп-музыки.

Юрий Шатунов, исполнявший многие хиты группы, скончался в июне 2022 года в возрасте 48 лет.

Мария Удовик