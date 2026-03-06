В Сочи временно отключат цифровое телевидение

В Сочи в ближайшие дни временно приостановят трансляцию цифрового телевидения. Ограничения связаны с проведением плановых профилактических работ на объектах телерадиовещательной инфраструктуры. Работы организуют специалисты филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Краснодарский краевой радиотелевизионный передающий центр», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно информации предприятия, 10 марта специалисты проведут профилактические мероприятия в селе Верхнениколаевское. Затем аналогичные работы запланированы на 12 марта — в микрорайоне Хоста. На время проведения технических операций специалисты временно остановят вещание цифровых пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2.

Трансляцию телевизионных каналов приостановят в промежутке с 10:00 до 16:00. В этот период специалисты РТРС выполнят комплекс технических процедур, направленных на поддержание стабильной работы оборудования и обеспечение качественного вещания. В частности, сотрудники проверят состояние приемных и передающих устройств, а также проведут диагностику вспомогательных систем.

Кроме того, специалисты проанализируют параметры работы оборудования и при необходимости скорректируют их, чтобы привести показатели качества телевизионной трансляции к нормативным значениям. Такие мероприятия специалисты проводят регулярно для предотвращения возможных технических сбоев и поддержания надежности системы телерадиовещания.

Профилактические работы предполагают временное отключение передающих станций, поэтому жители указанных территорий могут столкнуться с кратковременным отсутствием телевизионного сигнала. После завершения технических мероприятий специалисты возобновят вещание в обычном режиме.

Представители предприятия также напомнили, что актуальную информацию о плановых и внеплановых отключениях телерадиопередатчиков жители региона могут получить на официальном сайте Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра. Там специалисты регулярно публикуют данные о проведении профилактических работ и возможных изменениях в графике вещания.

Мария Удовик