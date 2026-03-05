Главные новости за 5 марта. Ростов-на-Дону и область

Бывший заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский частично признал вину по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Вину по делу частично признали также Ольга Горбанева и Вадим Ванеев.

Ростовский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя региона по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе СВО (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Фигурант разместил в сети интернет видео с заведомо ложной информацией о том, что ВС РФ совершили удар по одному из ТЦ, из-за чего начался пожар, повредивший соседние постройки.

Начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе стал Артем Хохлов. До назначения в аппарат он занимал должность заместителя губернатора Ростовской области.

В Ростовской области в 2025 году общая сумма исков по актам коррупции составила 490 млн руб., что почти на 44% больше, чем в 2024 году, когда общий ущерб в этой сфере составлял 275 млн руб.

По состоянию на 1 января размер государственного долга Ростовской области составил 40,8 млрд руб.

В 2025 году в бюджеты муниципалитетов Ростовской области поступило 125,8 млн рублей туристического налога. Туристический налог в Ростовской области действует с 1 января 2025 года. По данным чиновника, согласно опросу, проведенному законодательным собранием, 42,8% респондентов согласны с введенной мерой, а 39,5% считают, что она будет эффективна.