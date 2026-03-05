Экс-замгубернатора Дона Константин Рачаловский частично признал вину
Бывший заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский частично признал вину по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, побывавший на заседании в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону.
Фото: Константин Соловьев
«Признаю частично, не признаю по ст. 159 УК РФ»,—ответил господин Рачаловский на вопрос судьи. Вину по делу частично признали также Ольга Горбанева и Вадим Ванеев.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», суд в Ростове-на-Дону прервал заседание и вызвал скорую помощь экс-замгубернатору Ростовской области Виктору Гончарову после ухудшения его самочувствия. Состояние подсудимого ухудшилось на фоне последствий операции в области уха, которую ему провели в следственном изоляторе.